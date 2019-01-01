Мартинес: Второй забитый мяч стал бы импульсом для Бельгии
Наставник сборной Бельгии прокомментировал вылет его команды с Евро-2020.
Сборная Бельгии досрочно завершила выступления на чемпионате Европы-2020, на стадии четвертьфинала уступив национальной команде Италии (1:2).
Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020
По завершении поединка, главный тренер "Красных дьяволов" Роберто Мартинес дал оценку действиям своих подопечных в отчетной игре: "Мы не так хорошо вошли в игру, как сборная Италии, но команда стремилась отыграться во втором тайме.
К сожалению, проигравшие сегодня — мы. Второй забитый мяч стал бы для нас импульсом, и тогда, возможно, мы бы победили. Но мы не смогли добиться того, к чему стремились.
Тем не менее я горжусь отношением к делу и целеустремленностью своей команды", — заключил наставник.Таким образом, "бронзовый" призер прошлого чемпионата мира остался без наград по итогу текущего чемпионата Европы-2020.
Комментарии
06:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021