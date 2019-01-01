Мартинес: Второй забитый мяч стал бы импульсом для Бельгии

Наставник сборной Бельгии прокомментировал вылет его команды с Евро-2020.

Роберто Мартинес, Getty Images

Сборная Бельгии досрочно завершила выступления на чемпионате Европы-2020, на стадии четвертьфинала уступив национальной команде Италии (1:2).

Бельгия — Италия 1:2 Видео голов и обзор матча Евро-2020

По завершении поединка, главный тренер "Красных дьяволов" Роберто Мартинес дал оценку действиям своих подопечных в отчетной игре: "Мы не так хорошо вошли в игру, как сборная Италии, но команда стремилась отыграться во втором тайме.

К сожалению, проигравшие сегодня — мы. Второй забитый мяч стал бы для нас импульсом, и тогда, возможно, мы бы победили. Но мы не смогли добиться того, к чему стремились.

Тем не менее я горжусь отношением к делу и целеустремленностью своей команды", — заключил наставник.

Таким образом, "бронзовый" призер прошлого чемпионата мира остался без наград по итогу текущего чемпионата Европы-2020.