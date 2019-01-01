Спинаццола может пропустить год из-за разрыва ахилла
Один из лучших игроков сборной Италии получил серьезное повреждение.
Сборная Италии одержала минимальную победу над Бельгией (2:1) в четвертьфинале Евро-2020, однако успех команды Роберто Манчини был омрачен серьезной травмой одного из лучших игроков национальной команды Леонардо Спинаццолы.
Защитник Ромы на 79-й минуте получил повреждение в безобидном эпизоде, после чего покинул поле на носилках со слезами на глазах.
По информации журналиста Адриано Дель Монте, у 28-летнего итальянца выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Из-за этого итальянец может пропустить около 12 месяцев.
Отметим, что Спинаццола дважды признавался лучшим игроком игроком матча на Евро-2020. Это произошло по итогам игр против Турции и Австрии.
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