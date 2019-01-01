Сака не поможет Англии в игре против Украины

Его может заменить новичок Манчестер Юнайтед.

Букайо Сака, Getty Images

Левый полузащитник сборной Англии Букайо Сака уже по ходу чемпионата Европы-2020 сумел стать игроком основного состава команды Гарета Саутгейта, однако велик шанс, что в предстоящем четвертьфинале против национальной команды Украины он не сможет принять участия.

Украина — Англия. Накануне

19-летний представитель лондонского Арсенала на заключительной предматчевой тренировке получил повреждение в столкновении с партнером, в результате чего досрочно покинул занятие вместе с командой. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Стоит отметить, что особых проблем с выбором футболиста для стартового состава у тренерского штаба "трех львов" на фоне этого известия не предвидится, так как на текущем международном форуме полноценного шанса все еще не получал новичок Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, а также Гарет Саутгейт может подумать над выбором между ним, Маркусом Рашфордом, Джеком Грилишем и Филом Фоденом.

Сака провел на текущем международном форуме две игры (против Чехии и Германии), сыграв в общей сложности около 150 минут, не отличавшись результативными действиями.

Напомним, что матч Украина — Англия состоится 3 июля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.