Магуайр: Сборная Украины — это хорошая команда с хорошей структурой
Англичанин поделился мыслями о предстоящем матче против Украины.
Защитник сборной Англии Гарри Магуайр прокомментировал предстоящий четвертьфинальный поединок Евро-2020 против национальной команды Украины.
"Украина верна хорошим принципам. Им нравится выстраивать комбинации, играть. В атаке у них есть опасные игроки — Андрей Ярмоленко, который играет за Вест Хэм. Так что это хорошая команда с хорошей структурой.
Игра в Риме? Там будет гораздо тише. Фанаты на Уэмбли были невероятны, атмосфера была наэлектризована. Но это мотивирует нас одержать победу и вернуться на Уэмбли, чтобы сыграть в полуфинале", — приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч между сборными Украины и Англии пройдет сегодня, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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