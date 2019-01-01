Хьюлманд — о матче против Чехии: Вам не стоит играть в футбол, если чего-то боитесь

Наставник сборной Дании прокомментировал процесс подготовки команды и игре против Чехии.

Каспер Хьюлманд, Getty Images

Сборная Дании в четвертьфинальном раунде чемпионата Европы-2020 будет противостоять национальной команде Чехии в Баку, проводя при этом борьбу за место в полуфинале международного первенства.

Чехия — Дания. Накануне

На финальной пресс-конференции перед ответственным поединком главный тренер "алой гвардии" Каспер Хьюлманд, рассказал о состоянии своих подопечных, а также вспомнил предыдущие выходы своей национальной сборной на столь высокие раунды состязаний.

"Мы очень рады, что сумели пробиться так далеко и с нетерпением ждем матча. Дания имеет большое уважение ко своему сопернику, в составе которого выступает множество высококлассных молодых футболистов. Патрик Шик — один из таковых. Ожидаю, что это будет битва двух серьезных команд с хорошими кадровыми потенциалами.

Чехи играют в интенсивный командный футбол, и это получается у них уж очень хорошо. Я не могу сказать точно, играем ли мы более открыто на фоне остальных команд, но вам не стоит играть в футбол, если чего-то боитесь", — сказал Хьюлманд, повторив тем самым легендарную фразу Йохана Кройфа.

Наставник также вспомнил выступления сборной своей страны на чемпионатах мира-1984 и 1992-го годов: "Когда Дания играла во Франции, я еще был ребенком, но меня впечатлило выступление нашей команды, поэтому через восемь лет в Швеции я был уже ярким фанатом этой сборной. Это было другое время — было меньше участников в финальной стадии, но с исторической точки зрения эти турниры были очень важными для нашей страны".

"У нас уже устоялся присущий нам стиль игры, но это не мешает нам оставаться гибкими в ответ на новые вызовы. Мы должны смотреть за игрой наших оппонентов, и использовать малейшие ошибки с их стороны. Особое внимание уделяем стандартным положениям.

Точно проблем не возникнет с мотивацией. Футбол на уровне сборных нужен не только для побед, но еще и для того, чтобы объединять страну вокруг одной общей идеи. Наши фанаты везде следуют за нами, за что мы им очень благодарны, и просто обязаны отдать всех себя ради победы в предстоящей игре. Как видите, градус поединка повышается еще до его начала", — подытожил Хьюлманд.

Напомним, что матч Чехия — Дания состоится 3 июля, начало в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.