Павелко: Игроки сборной Украины, как всегда, получат максимальные премиальные
Андрей Павелко рассказал о ситуации с премиальными за Евро-2020.
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с премиальными для игроков сборной Украины за Евро-2020.
"Наши игроки не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они. Их интересует результат, выступление на чемпионате Европы, успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное – выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме.
А уж поверьте, что они, как всегда, получат максимальные премиальные. Мы все понимаем, что деньги, которые УЕФА дает за выступления, это все благодаря игре нашей сборной, благодаря нашим игрокам.
Точно могу сказать, что наши игроки будут очень довольны, они это знают. Будут рассчитаны все налоги, все будет открыто. Надеюсь, что этот вопрос сейчас не беспокоит наших игроков", — сказал Павелко в эфире ТК Футбол 1/2/3.
Напомним, уже сегодня, 3 июля, пройдет матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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