Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия — Дания начнется 3 июля в 19:00.

Нидерланды — Чехия, Getty Images

В субботу, 3 июля, национальная команда Чехии, выбившая на прошлом этапе Нидерланды (2:0), в Баку сыграет против сборной Дании, которая на стадии 1/8 финала с аналогичным счетом переиграла Уэльс.

Отметим, что сборные Чехии и Дании между собой встречались одиннадцать раз. На счету чехов три победы, шесть матчей завершились вничью и дважды побеждали датчане. В последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2016-м году. Тогда игра закончились вничью — 1:1.

Матч Чехия — Дания начнется в 19:00, а победитель сыграет в полуфинале против победителя пары Украина — Англия.

Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Трансляция будет доступна на Football.ua в день матча и начнется в 18:50



Что говорили перед матчем

Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик:

"Трудно сравнивать Данию и Нидерланды. Они совершенно по-разному играют. Датчане бегают гораздо больше, чем голландцы, все делают свою работу, а не просто ждут, чтобы выйти в контратаку или подержать мяч. Они проделывают большой объем работы, очень стараются, поэтому сравнивать эти две команды очень непросто".

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд:

"У нас есть свои принципы и своя философия. Но, кроме этого, нужно учитывать такие вещи, как тактику, позиции и индивидуальное мастерство. Всегда есть возможность что-то варьировать в тактике. Мы всегда стараемся подобрать задать игрокам верное направление для работы, и встреча с Чехией в этом смысле не исключение".

Кадровые потери: … — Эриксен, Васс.