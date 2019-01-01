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Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия — Дания начнется 3 июля в 19:00.

Нидерланды — Чехия, Getty Images
Нидерланды — Чехия, Getty Images

В субботу, 3 июля, национальная команда Чехии, выбившая на прошлом этапе Нидерланды (2:0), в Баку сыграет против сборной Дании, которая на стадии 1/8 финала с аналогичным счетом переиграла Уэльс.

Отметим, что сборные Чехии и Дании между собой встречались одиннадцать раз. На счету чехов три победы, шесть матчей завершились вничью и дважды побеждали датчане. В последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2016-м году. Тогда игра закончились вничью — 1:1.

Матч Чехия — Дания начнется в 19:00, а победитель сыграет в полуфинале против победителя пары Украина — Англия.

Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Трансляция будет доступна на Football.ua в день матча и начнется в 18:50


Что говорили перед матчем

Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик:

"Трудно сравнивать Данию и Нидерланды. Они совершенно по-разному играют. Датчане бегают гораздо больше, чем голландцы, все делают свою работу, а не просто ждут, чтобы выйти в контратаку или подержать мяч. Они проделывают большой объем работы, очень стараются, поэтому сравнивать эти две команды очень непросто".

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд:

"У нас есть свои принципы и своя философия. Но, кроме этого, нужно учитывать такие вещи, как тактику, позиции и индивидуальное мастерство.  Всегда есть возможность что-то варьировать в тактике. Мы всегда стараемся подобрать задать игрокам верное направление для работы, и встреча с Чехией в этом смысле не исключение".

Кадровые потери: … — Эриксен, Васс.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2