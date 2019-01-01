Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия — Дания начнется 3 июля в 19:00.
В субботу, 3 июля, национальная команда Чехии, выбившая на прошлом этапе Нидерланды (2:0), в Баку сыграет против сборной Дании, которая на стадии 1/8 финала с аналогичным счетом переиграла Уэльс.
Отметим, что сборные Чехии и Дании между собой встречались одиннадцать раз. На счету чехов три победы, шесть матчей завершились вничью и дважды побеждали датчане. В последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2016-м году. Тогда игра закончились вничью — 1:1.
Матч Чехия — Дания начнется в 19:00, а победитель сыграет в полуфинале против победителя пары Украина — Англия.
Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Трансляция будет доступна на Football.ua в день матча и начнется в 18:50
Что говорили перед матчем
Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик:
"Трудно сравнивать Данию и Нидерланды. Они совершенно по-разному играют. Датчане бегают гораздо больше, чем голландцы, все делают свою работу, а не просто ждут, чтобы выйти в контратаку или подержать мяч. Они проделывают большой объем работы, очень стараются, поэтому сравнивать эти две команды очень непросто".
Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд:
"У нас есть свои принципы и своя философия. Но, кроме этого, нужно учитывать такие вещи, как тактику, позиции и индивидуальное мастерство. Всегда есть возможность что-то варьировать в тактике. Мы всегда стараемся подобрать задать игрокам верное направление для работы, и встреча с Чехией в этом смысле не исключение".
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