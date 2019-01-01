Коке: Сборной Испании очень повезло с Педри

Хавбек "красной фурии" высоко отозвался о своем соотечественнике.

Коке, getty images

Полузащитник сборной Испании Коке поделился мнением об игре своего партнера по команде Педри после победы над Швейцарией в матче 1/4 финала Евро-2020.

"Я должен сказать, насколько Педри стал невероятно зрелым игроком. Крайне сложно играть так, как он. Испании с ним очень повезло.

Эта тяжелая победа делает нас сильнее", – сказал испанец.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Швейцария — Испания (1:1 (1:3)).

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