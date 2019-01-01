Украина сыграет против Англии в желтом комплекте формы

Стали известны цвета экипировки сборных на предстоящий поединок.

Сборная Украины, getty images

Сегодня, 3 июля, сборная Украины сыграет против национальной команды Англии в матче 1/4 финала Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко проведет данный поединок в желтом комплекте формы. Англичане же сыграют в бело-синих цветах.

Напомним, что матч Украина — Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за главными событиями встречи вы может в нашей текстовой онлайн-трансляции.

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