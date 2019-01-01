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Борил вернулся в стартовый состав Чехии на матч против Дании

Стали известны стартовые составы команд для поединка четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Чехия и Дания.

Ян Борил (справа), Getty Images
Ян Борил (справа), Getty Images

Возможного будущего соперника сборной Украины по полуфиналу чемпионата Европы-2020 позволит определить матч в рамках 1/4 финала между Чехией и Данией, который пройдет на Олимпийском стадионе в Баку.

После победы над Нидерландами (2:0), Ярослав Шилгавы сделал всего одну замену в стартовом составе своей команды — на левый фланг обороны вернулся Ян Борил, который пропускал ту игру из-за перебора желтых карточек.

Каспер Хьюлманд, в свою очередь, в полной мере сохранил "победный" состав образца матча против Уэльса (4:0).

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст, Барак, Шевчик — Шик.

Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Крменчик, Янкто, Зима, Выдра, Крал, Пекхарт, Пешек.

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен, Хойбьерг, Дилейни, Мехле — Брайтвейт, Дольберг, Дамсгор.

Запасные: Лессль, Роннов, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Васс, Винн, Поульсен, Корнелиус, М. Йенсен.

Матч Чехия — Дания начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2