Борил вернулся в стартовый состав Чехии на матч против Дании

Стали известны стартовые составы команд для поединка четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Чехия и Дания.

Ян Борил (справа), Getty Images

Возможного будущего соперника сборной Украины по полуфиналу чемпионата Европы-2020 позволит определить матч в рамках 1/4 финала между Чехией и Данией, который пройдет на Олимпийском стадионе в Баку.

После победы над Нидерландами (2:0), Ярослав Шилгавы сделал всего одну замену в стартовом составе своей команды — на левый фланг обороны вернулся Ян Борил, который пропускал ту игру из-за перебора желтых карточек.

Каспер Хьюлманд, в свою очередь, в полной мере сохранил "победный" состав образца матча против Уэльса (4:0).

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст, Барак, Шевчик — Шик.

Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Крменчик, Янкто, Зима, Выдра, Крал, Пекхарт, Пешек.



Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен, Хойбьерг, Дилейни, Мехле — Брайтвейт, Дольберг, Дамсгор.