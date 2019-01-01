Борил вернулся в стартовый состав Чехии на матч против Дании
Стали известны стартовые составы команд для поединка четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Чехия и Дания.
Возможного будущего соперника сборной Украины по полуфиналу чемпионата Европы-2020 позволит определить матч в рамках 1/4 финала между Чехией и Данией, который пройдет на Олимпийском стадионе в Баку.
После победы над Нидерландами (2:0), Ярослав Шилгавы сделал всего одну замену в стартовом составе своей команды — на левый фланг обороны вернулся Ян Борил, который пропускал ту игру из-за перебора желтых карточек.
Каспер Хьюлманд, в свою очередь, в полной мере сохранил "победный" состав образца матча против Уэльса (4:0).
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст, Барак, Шевчик — Шик.
Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Крменчик, Янкто, Зима, Выдра, Крал, Пекхарт, Пешек.
Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен, Хойбьерг, Дилейни, Мехле — Брайтвейт, Дольберг, Дамсгор.
Матч Чехия — Дания начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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