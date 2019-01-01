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Бущан: Будем чувствовать поддержку нашего народа и биться против Англии до последней минуты

Украинский голкипер высказался о предстоящем матче против Англии на Евро-2020.

Георгий Бущан, Getty Images
Георгий Бущан, Getty Images

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние с национальной командой Англии. Украинский голкипер Георгий Бущан поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Творит ли команда историю? Да, где-то оно, конечно, есть. Но давайте реально смотреть на вещи: мы вышли с третьего места, нам повезло в этом плане. Хотя в то же время есть команда, которая с тремя балами вышла из группы даже со второго места. Действительно, сейчас мы творим историю: первый раз вышли в 1/8 финала ЕВРО, потом в четвертьфинал. Но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше".

"Мы все понимаем, какие там игроки и какая у них сборная. Но в футболе есть вещи, которые нельзя объяснить. Не ищите логики в футболе. Кто самый опасный? Вся линия атаки во главе с [Харри] Кейном. Там есть очень много людей, которые могут испортить настроение".

"Возможно, нам легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть счастливыми уже этим результатом — это не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу".

"Сейчас у нас мысли только о победе. Нам нужно проявить характер, который у нас точно есть. Мы будем чувствовать поддержку нашего народа и биться до последней минуты", — приводит слова Бущана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2