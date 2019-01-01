Бущан: Будем чувствовать поддержку нашего народа и биться против Англии до последней минуты

Украинский голкипер высказался о предстоящем матче против Англии на Евро-2020.

Георгий Бущан, Getty Images

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние с национальной командой Англии. Украинский голкипер Георгий Бущан поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Творит ли команда историю? Да, где-то оно, конечно, есть. Но давайте реально смотреть на вещи: мы вышли с третьего места, нам повезло в этом плане. Хотя в то же время есть команда, которая с тремя балами вышла из группы даже со второго места. Действительно, сейчас мы творим историю: первый раз вышли в 1/8 финала ЕВРО, потом в четвертьфинал. Но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше".

"Мы все понимаем, какие там игроки и какая у них сборная. Но в футболе есть вещи, которые нельзя объяснить. Не ищите логики в футболе. Кто самый опасный? Вся линия атаки во главе с [Харри] Кейном. Там есть очень много людей, которые могут испортить настроение".

"Возможно, нам легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть счастливыми уже этим результатом — это не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу".

"Сейчас у нас мысли только о победе. Нам нужно проявить характер, который у нас точно есть. Мы будем чувствовать поддержку нашего народа и биться до последней минуты", — приводит слова Бущана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.