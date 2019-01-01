Павелко: Надеемся, боевой дух будет визитной карточкой сборной Украины против Англии
Президент УАФ высказался о предстоящем матче Украины против Англии на Евро-2020.
В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние с национальной командой Англии.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.
"Для нас был очень важный матч. Надеюсь, что нашим болельщикам понравилась игра нашей команды. Эта победа была очень важной для психологического состояния сборной Украины".
"Наверное, это все вдохновляет болельщиков верить в нашу команду. Очень важный и сложный матч с Англией в Риме, и мы надеемся, что боевой дух будет визитной карточкой нашей команды", — заявил Павелко в программе Футбол NEWS.
Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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