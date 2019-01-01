Бущан: Переполняет чувство гордости, потому что представляю сине-желтый флаг

Украинский голкипер — о своей форме на Евро-2020.

Георгий Бущан и Андрей Шевченко, Getty Images

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние с национальной командой Англии. Украинский голкипер Георгий Бущан прокомментировал свою впечатляющую форму во время нынешнего розыгрыша чемпионата Европы, а также статус "первого номера".

"Когда понял, что буду первым номером? Наверное, перед матчем с Нидерландами, когда узнал, что буду играть. Действительно у нас очень серьезная конкуренция, но мне очень нравится работать в этом коллективе".

"Я очень сдружился с Андреем Пятовым на этом сборе. Мы и раньше хорошо общались, но на этом сборе мы реально так сблизились, что у меня ощущение, будто я готовлюсь к матчам в семейном кругу. Мы очень поддерживаем другу друг".

"Да и вообще, просто быть в национальной сборной — это огромный плюс для меня. А я еще и играю — чувство гордости переполняет, потому что представляю сине-желтый флаг..."

"Любимый сейв? Сейчас это неважно. Разочарован тем, что пропустил шесть мячей. Это много. Причем там были совсем не обязательные голы, в том же матче против голландцев. После той игры мне было немножко тяжело, долго переваривал. Но нужно быстро забывать такие вещи и идти вперед, настраиваться на следующий матч. Очень хочется наконец-то сыграть "на ноль" на этом Евро", — приводит слова Бущана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.