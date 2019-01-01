2 Июл
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Италия
ИТА
2
3 Июл
LIVE
Чехия
ЧЕХ
1
Дания
ДАН
2
3 Июл
22:00
Украина
УКР
Англия
АНГ
6 Июл
22:00
Италия
ИТА
Испания
ИСП

Бущан: Переполняет чувство гордости, потому что представляю сине-желтый флаг

Украинский голкипер — о своей форме на Евро-2020.

Георгий Бущан и Андрей Шевченко, Getty Images
Георгий Бущан и Андрей Шевченко, Getty Images

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние с национальной командой Англии. Украинский голкипер Георгий Бущан прокомментировал свою впечатляющую форму во время нынешнего розыгрыша чемпионата Европы, а также статус "первого номера".

"Когда понял, что буду первым номером? Наверное, перед матчем с Нидерландами, когда узнал, что буду играть. Действительно у нас очень серьезная конкуренция, но мне очень нравится работать в этом коллективе".

"Я очень сдружился с Андреем Пятовым на этом сборе. Мы и раньше хорошо общались, но на этом сборе мы реально так сблизились, что у меня ощущение, будто я готовлюсь к матчам в семейном кругу. Мы очень поддерживаем другу друг".

"Да и вообще, просто быть в национальной сборной — это огромный плюс для меня. А я еще и играю — чувство гордости переполняет, потому что представляю сине-желтый флаг..."

"Любимый сейв? Сейчас это неважно. Разочарован тем, что пропустил шесть мячей. Это много. Причем там были совсем не обязательные голы, в том же матче против голландцев. После той игры мне было немножко тяжело, долго переваривал. Но нужно быстро забывать такие вещи и идти вперед, настраиваться на следующий матч. Очень хочется наконец-то сыграть "на ноль" на этом Евро", — приводит слова Бущана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2