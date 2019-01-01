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Беседин пожелал удачи сборной Украины в матче с Англией

Футболист из-за травмы покинул расположение команды.

Артем Беседин, Getty Images
Артем Беседин, Getty Images

В рамках четвертьфинала Евро-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.

Нападающий украинской команды Артем Беседин пожелал удачи игрокам в предстоящем поединке.

"Парни! Удачи вам сегодня! Я уверен, что игра и результат будет достойными. Спасибо всем за поддержку", — написал Беседин в Instagram.

Напомним, футболист получил жесткую травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Из-за нее он не поможет сборной в ближайшие полгода.

Сообщалось, что Артем сможет прилететь в Рим, чтобы поддержать футболистов лично, однако врачи запретили ему выезжать из Украины.

Напомним, уже сегодня, 3 июля, пройдет матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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