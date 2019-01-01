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Дания побила свой рекорд 1984 года по забитым мячам на Евро

На этом чемпионате Европы датчане забили в ворота соперников 11 голов.

Томас Дилейни, Getty Images
Томас Дилейни, Getty Images

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборная Дании сошлась в противостоянии с национальной командой Чехии.

Счет в этой встрече открыли уже на 5-й минуте, когда датский полузащитник Томас Дилейни безошибочно реализовал свой момент.

Нельзя не отметить, что благодаря этому голу, который стал 10-м для датчан на Евро-2020, сборная Дании побила собственный рекорд 1984 года по количеству забитых мячей на одном чемпионате Европы.

Уже на 42-й минуте Каспер Дольберг обновил этот рекорд, доведя отметку забитых голов своей команды на Евро-2020 до 11.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Чехия — Дания вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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