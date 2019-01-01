Степаненко — в запасе, Малиновский — вне заявки на матч против Англии
Стали известны составы команд на поединок.
Тарас Степаненко, Getty Images
В рамках четвертьфинала Евро-2020 сборная Украины в Риме сыграет против сборной Англии.
Главные тренер сборных Андрей Шевченко и Гарет Саутгейт определились со стартовыми составами на игру.
Отметим, что хавбек Тарас Степаненко начнет поединок на скамейке запасных. Полузащитник Руслан Малиновский и вовсе оказался не заявки.
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Зинченко, Сидорчук, Шапаренко — Ярмоленко, Яремчук.
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс, Маунт — Санчо, Кейн, Стерлинг.
Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коади, Калверт-Льюин, Фоден, Чилвелл, Беллингэм.
Напомним, уже сегодня, 3 июля, пройдет матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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