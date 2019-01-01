Евро-2020 — рекордный турнир по количеству голов головой
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".
Нынешний розыгрыш чемпионата Европы постепенно подходит к своему завершающему этапу.
Сегодня, 3 июля, определится последний полуфиналист турнира, при этом всевозможные новые рекорды продолжают ставиться.
Так, на Евро-2020 было забито 24 гола головой, что больше, чем на любом другом чемпионате Европы, хотя этот рекорд еще может обновиться.
Напомним, что в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 сборная Украины встретится с Англией. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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