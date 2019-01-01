Кривцов покинул поле из-за травмы
Футболист не смог продолжить матч.
В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины встречается против сборной Англии.
На 33 минуты матча Сергей Кривцов получил травму. Центрбек неудачно приземлился на газон и повредил ногу.
Вместо него главный тренер сборной Украины выпустил вингера Виктора Цыганкова, а значит — сменил игровую схему c 5-3-2 на 4-5-1.
Текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Англия можно смотреть на Footbal.ua.
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