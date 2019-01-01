Украина уступила Англии в первом тайме

Единственный мяч оказался на счету у Кейна еще в самом начале матча.

Украина — Англия, Getty Images

Сборная Украины проводит четвертьфинальный поединок чемпионата Европы-2020 против Англии на поле Стадио Олимпико в Риме.

Уже с первых минут подопечные Гарета Саутгейта сумели завладеть инициативой, а позиционная ошибка нашей линии из пяти защитников позволила Харри Кейну выскочить на свидание с Георгием Бущаном, после передачи Рахима Стерлинга уже на пятой минуте. Крайне невыгодный мяч пропустила наша команда, так как соперники после этого начали отходить на свою половину поля, выжидая появления свободных зон у наших ворот.

Надо отдать должное команде Андрея Шевченко — несмотря на тяжелую ситуацию, никто и не собирался опускать руки! Не самый уверенный отрезок игры первым номером завершился очередным уходом нашей команды в оборону, после чего впервые удалось поймать соперников на контратаке. Верный момент Романа Яремчука, который на 17-й минуте с острого угла на левом фланге штрафной пробивал в ближний угол, испортил своим сейвом Пикфорд.

Середина первого тайма вновь оказалась за нашими соперниками, а в ходе позиционных атак они не только сумели создать второй опасный момент у наших ворот — Бущан с трудом парировал удар Райса со средней дистанции по замысловатой траектории, но еще и получили психологическое преимущество. Сергей Кривцов неудачно приземлился на газон в одном из эпизодов, подвернул ногу, после чего его пришлось менять. Вместе с центральным защитником, с поля "ушла" и наша схема в пять защитников — Цыганков вышел в атаку, а мы перешли на четыре игрока в обороне.

И вот тут-то Украина уже начала раскрываться куда опаснее! Игру в первом тайме завершал опасный дальний удар Шапаренко в сторону от правой штанги, а также слишком ярая борьба за каждый мяч от Романа Яремчука. Форварда уже устно предупредил арбитр Феликс Брых, поэтому в перерыве его надо успокоить тренерскому штабу. Шансы есть!

Матч Украина — Англия начался в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.