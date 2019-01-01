Кейн — первый англичанин, забивший в двух подряд матчах плей-офф чемпионатов Европы

Форвард поразил ворота Георгия Бущана.

Харри Кейн, Getty Images

В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины встречается против сборной Англии.

На четвертой минуте матча счет в игре стал 0:1. Рахим Стерлинг отдал филигранный пас на Харри Кейна, а тот, сблизившись с Георгием Бущаном, пробил точно в ближний угол.

Таким образом Кейн вошел в историю футбола своей страны. Он стал первым англичанином, который забил в двух матчах подряд плей-офф чемпионатов Европы.

На стадии 1/8 финала турнира Кейну удалось поразить ворота сборной Германии, которые защищал Мануэль Нойер.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Англия можно смотреть на Footbal.ua.



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