Кейн — первый англичанин, забивший в двух подряд матчах плей-офф чемпионатов Европы
Форвард поразил ворота Георгия Бущана.
В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины встречается против сборной Англии.
На четвертой минуте матча счет в игре стал 0:1. Рахим Стерлинг отдал филигранный пас на Харри Кейна, а тот, сблизившись с Георгием Бущаном, пробил точно в ближний угол.
Таким образом Кейн вошел в историю футбола своей страны. Он стал первым англичанином, который забил в двух матчах подряд плей-офф чемпионатов Европы.
На стадии 1/8 финала турнира Кейну удалось поразить ворота сборной Германии, которые защищал Мануэль Нойер.
Текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Англия можно смотреть на Footbal.ua.
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