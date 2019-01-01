Украина — Англия. Наши оценки

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в матче против англичан.

Сказка под названием "Чемпионат Европы-2020" продолжается, но на ее страницах мы больше не сможем отыскать сборную Украины. История продолжается без нас, но мы и так написали для себя слишком много увлекательных моментов, и, что самое главное, задали достаточно высокую плану, на которую теперь будут равняться все следующие поколения футболистов нашей страны. Что же касается самой игры, то она, скажем так, не получилась уже со стартового свистка. Где-то не показали должную концентрацию, где-то получил травму ключевой игрок при в борьбе на втором этаже. В конечном итоге, счет на табло сильно бьет по самолюбию и восприятию от всего турнира в целом, но хотелось бы оставить побольше теплых воспоминаний об этом футбольном празднике, неотъемлемой частью которого нам удалось стать.

По итогам голосования приз "Лев матчу" в игре против Англии получил голкипер нашей национальной команды — Георгий Бущан.

Тот редкий случай в футболе, когда, пропустив четыре мяча в свои ворота, вратарь все равно становится наиболее значимым игроком поединка, по мнению болельщиков. И ведь не поспоришь! За Бущана было чертовски обидно, когда Кейн оформил дубль ударом головой прямиком ему между ног, что способно оскорбить самолюбие любого голкипера. У соперников было шесть ударов в створ ворот за весь матч, Георгий пропустил четыре из них, но давайте взглянем правде в глаза — какие шансы у него были спасать нашу команду в тех ситуациях? Бущан на Евро-2020 сделал даже больше, чем от него ожидали до начала турнира, что только доказывает троекратное признание лучшим игроком матча.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на Стадио Олимпко (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 6,0.

Александр Караваев — 4,5. Правый защитник нашей команды образца матча против Швеции был чуть ли не вторым форвардом, однако в игре против Англии на поле царили совершенно другие условия, а в противостоянии против Стерлинга и Шоу явно не Караваев был главным в своей зоне активности. Александра удерживали у центральной линии, поэтому мы так и не увидели фирменных передач с фланга в его исполнении, а затем соперники привели три гола (два — непосредственных) в наши ворота, поэтому говорить о какой-либо удачной игре с его стороны не приходится.

Илья Забарный — 5,0. Через зону нашего правого центрального защитника соперники целенаправленно старались либо заходить с передачей низом, либо готовить навесы на отдаленных от него дистанциях. Такая тактика работала как часы, и практически полностью нивелировала способности Ильи играть на втором этаже. Об игре нашей обороны в матче против Англии сказано уже много, и это все спокойно можно экстраполировать и на оценку действий Забарного.

Сергей Кривцов — 4,0. Всего 36 игровых минут на поле завершились для Сергея травмой фактически на ровном месте, к чему приходится добавлять его соучастие в грубой ошибке всей нашей команды образца стартовых минут. Примечательно, что без Кривцова на поле, сборная Украины напрочь проиграла верховую борьбу во втором тайме, из чего можно сделать вывод, что изначально был приготовлен только один сценарий игры в обороне.

Николай Матвиенко — 4,0. Наверное, единственное, что получалось у нашего левого центрального защитника в этой игре, это были передачи партнерам по команде. Матвиенко насобирал их 112 — это почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя из состава "сине-желтых". Но вот непосредственно с функциями защитника у него было далеко не все в порядке, о чем красноречиво говорил эпизод с первым пропущенным голом и заваленной линией офсайда. Сюда же затем добавились и позиционные огрехи при остальных голевых ситуациях у наших ворот.

Виталий Миколенко — 5,5. Когда болельщики увидели Виталия в стартовом составе, то сразу поднялась волна критики в его адрес, мол — "не сможет". Однако, есть все поводы полагать, что ситуация на нашем левом фланге обороны была не настолько плохой, как на противоположной стороне поля, за что напрямую и отвечал Миколенко. В противостоянии с Уокером он позволял себе доходить до чужих владений, вот только наладить поставку мяча в штрафную так и не получилось. В противостоянии против Санчо, как казалось на общем плане, наш защитник точно не уступал.

Александр Зинченко — 5,0. Всегда эмоциональный полузащитник нашей команды был вынужден играть в этом матче на фоне повреждения, что сковывало его действия, но заменить его и Малиновского с первых минут одновременно было попросту некем. Зинченко играл, так как позволяли способности: старался наладить пас и переводы внутрь чужой штрафной, а также изредка вступал в попытки отбора.

Сергей Сидорчук — 5,0. Тяжело оценивать действия игрока в опорной зоне, если соперники через нее косвенно играли только в ситуации с первым забитым мячом, а также периодически появлялись перед Сидорчуком в борьбе за отскоки от фланговых подач. Но даже в таких условиях, у нас все равно были проблемы на втором мяче, поэтому говорить, что Сергей справлялся со своей работой нам как-то не приходится. Макаренко его заменил на последние почти полчаса игрового времени. Не сказать, что эта замена "зашла" бы и с первых минут, но после выхода Евгения наша полузащита стала куда мобильнее. К слову, вариант с выходом Степаненко вместо Кривцова в центр обороны и последующей сменой Сидорчука на Макаренко смотрелся бы в чем-то даже неплохим ходом.

Николай Шапаренко — 5,5. Полузащитник сумел в очередном поединке показать достаточно большой объем командной работы в оборонительной и подготовительной фазах, но свой единственный момент у чужих ворот упустил в конце первого тайма. Шапаренко много учувствовал в розыгрыше мяча в нашей центральной линии, но куда больше он запомнился по исполнению отборов мяча и силовых контактах с соперниками.

Роман Яремчук — 5,5. Разъяренный форвард сборной Украины играл на нервах главного арбитра еще с конца первого тайма, хотя в нужные моменты эта самая спортивная страсть скорее мешала ему качественно распоряжаться мячом. У Романа был классный момент в первой половине матча, когда Пикфорд парировал удар в ближний угол с левого фланга штрафной на контратаке, а также можно было вспомнить его попытку наказать голкипера в стиле Патрика Шика. К слову, к реализации второго момента вопросов даже больше, чем к первому. В итоге, очередной большой объем работы так и остался где-то в заметках к общей трагической истории.

Андрей Ярмоленко — 5,0. Было бы странно, если бы игру лидера атак нашей сборной на Евро-2020 его регулярные соперники по чемпионату не смогли бы разобрать на мельчайшие детали. Англичане мастерски накрывали рабочую ногу Ярмоленко, поэтому фирменных смещений в его исполнении мы так и не увидели, а в борьбе на фланге он нередко вынужденно лишался мяча. При этом, даже малочисленные попытки подать в штрафную ни разу не увенчались успехом. Андрей старался компенсировать прессингом, за что его можно лишь похвалить за старания.

Виктор Цыганков — 4,5. К сожалению, одним из разочарований этой кампании нашей сборной можно считать полузащитника киевского Динамо. Стать лидером, коим он, безусловно, является на клубном уровне, у Цыганкова в составе сборной так и не получилось, хотя тренерский штаб и старался выпускать его хоть на какое-то время по ходу турнира. В матче против Англии у Виктора был почти час игрового времени, но его период активности вполне можно будет уместить и в четверть этого отрезка.

Евгений Макаренко — 5,5. Полузащитник достаточно активно вышел на футбольное поле на замену под конец матча, и даже успел нанести опасный удар в створ ворот Пикфорда, что так редко удавалось игрокам нашей сборной в этом поединке. Макаренко своим появлением оживил центральную зону, и соперники действительно проседали в активности на его фоне, о чем красноречиво говорит 100% статистика по единоборствам, попыткам дриблинга и длинным передачам. Хороший выход на замену, что тут еще можно сказать, пусть и не результативный.

Артем Довбик, Георгий Судаков, Александр Тымчик так и остались стоять у боковой границы поля, хотя мы ждали их выхода на замену хотя бы не несколько секунд.