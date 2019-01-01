Хендерсон забил дебютный гол за сборную Англии
Хавбек забил четвертый гол в матче.
Хендерсон, Getty Images
В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины уступает сборной Англии.
Четвертый мяч за команду Гарета Саутгейта оформил на свой счет капитан Джордан Хендерсон.
Этот мяч стал дебютным для футболиста за национальную команду. До этого он сыграл 62 игры.
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