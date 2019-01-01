Украина уступила Англии и завершила выступления на Евро-2020
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча чемпионата Европы-2020, по итогу которого сборная Украины завершила выступления на турнире.
Украина — Англия 0:4
Голы: Кейн, 5, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков, 36), Матвиенко, Миколенко — Зинченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко — Ярмоленко, Яремчук.
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65) — Филлипс (Беллингэм, 65), Райс (Хендерсон, 57), Маунт — Санчо, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рашфорд, 65).
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