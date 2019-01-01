Стали известны полуфиналисты Евро-2020
Завершились матч 1/4 финала турнира.
Getty Images
В рамках последнего четвертьфинального матча Евро-2020 сборная Украины уступила Англии со счетом 0:4.
Таким образом определились все полуфинальные паре чемпионата Европы.
Италия — Испания, 6 июля (21:00, Лондон).
Англия — Дания, 7 июля (21:00, Лондон).
Напомним, что Италия в 1/4 обыграла Бельгию (2:1), Испания оказалась сильнее Швейцарии (1:1, 1:3 по пен.), а Дания обыграла Чехию (2:1).
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.
Комментарии
Загрузка...
06:07:2021
07:07:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021