Кейн — лучший игрок матча Украина — Англия по версии УЕФА
Форвард сумел забить два гола в ворота Бущана.
В рамках последнего четвертьфинального матча евро-2020 сборная Англии переиграла сборную Украины со счетом 0:4.
Лучшим футболистом данного противостояния по версии УЕФА стал форвард англичан Харри Кейн.
На его счету два гола в ворота Георгия Бущана (1 и 3 мяч во встрече).
"Сегодня многие игроки показали отличную игру. Кейн признан Звездой матча, и еще двое могут быть очень довольны своим выступлением: Санчо продемонстрировал скорость и финты на своем первом фланге, а Шоу одной левой организовал два гола", — сказал корреспондент по сборной Англии Саймон Харт.
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