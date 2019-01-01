Кейн: Забили четыре, не пропустили — вечер сложился идеально

Нападающий сборной Англии прокомментировал выход его команды в следующий раунд Евро-2020.

Гарри Кейн (по центру), Getty Images

В рамках заключительного поединка четвертьфинального этапа чемпионата Европы-2020, который проходил в Риме между сборными Украины и Англии, определялась судьба последней путевки на стадию полуфинала данного турнира. Коллектив Гарета Саутгейта сумел отпраздновать уверенную победу (4:0), в результате чего коллектив Андрея Шевченко был вынужден покинуть розыгрыш.

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка организаторы состязаний назвали лучшим игроком матча автора дубля Харри Кейна, который затем поделился своими впечатлениями от происходившего на поле Стадио Олимпико: "Главное — вовремя выйти на пик формы. Потрясающий вечер, мы все больше разгоняемся от игры к игре.

Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили — вечер сложился идеально.

Конечно, нападающему всегда приятно забить в начале игры и помочь команде. Сейчас много говорят обо мне и о моей игре, но я просто хочу помогать команде, забивать голы и вести сборную вперед — надеюсь, в финал Евро.

Многие из нас играли в полуфинале ЧМ против Хорватии, так что мы знаем, как обидно не попасть в финал, когда позади уже такой путь. Нынешний турнир пока что складывается прекрасно. Мы идем шаг за шагом, но главное — мы знаем, куда хотим прийти: мы хотим побеждать на крупных турнирах.

Полуфинал на Уэмбли — это будет потрясающе! Какой день для нашей команды, для всей страны — у многих из нас больше не будет возможности сыграть такой матч на крупном турнире. Все для нас, все возможности открыты, и мы должны не упустить их", — подытожил футболист.

В полуфинал Евро-2020 сборная Англии будет противостоять Дании. Игра состоится уже 7 июля, и пройдет на поле стадиона Уэмбли в Лондоне. Начало в 22:00 по киевскому времени.