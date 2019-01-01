Караваев: Мы сделали много ошибок, особенно — при стандартах

Защитник сборной Украины прокомментировал вылет нашей команды с Евро-2020 на стадии четвертьфинала.

Александр Караваев (на переднем плане) в матче против Англии, Getty Images

Сборная Украины не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы-2020, уступив при этом национальной команде Англии в противостоянии на поле римского Стадио Олимпико на стадии 1/4 финала (0:4).

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, защитник "сине-желтых" Александр Караваев отправился на интервью к журналистам у кромки поля, следующим образом дав оценку происходящему в отчетной игре: "Это, конечно, была очень тяжелая игра.

Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах. Пропускать в начале каждого тайма особенно тяжело. Это был серьезный психологический удар, потому что мы были хорошо готовы к игре.

Мы изучали соперника, знали, что они очень хорошо используют свободные зоны сзади. В первом тайме мы играли хорошо, даже после пропущенного гола. Не позволили им создать много моментов. У нас тоже была пара моментов.

Но класс сказывается, нельзя ни на секунду терять концентрацию, потому что на этом уровне достаточно дать сопернику полшанса, и он тебя накажет. Нам обязательно нужно уделять больше внимания стандартам", — подытожил футболист.

Таким образом, сборная Украины была вынужден сложить полномочия в борьбе за кубок Анри Делоне, а Англия на следующей стадии сыграет против Дании. Матч пройдет в Лондоне 7 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.