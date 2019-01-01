Хендерсон: В среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни

Полузащитник сборной Англии прокомментировал выход его команды в следующий раунд Евро-2020.

Джордан Хендерсон, Getty Images

Сборная Англии в четвертьфинальной стадии чемпионата Европы-2020 сумела остановить продвижение национальной команды Украины по турнирной сетке данного состязания, одержав уверенную победу в Риме на Стадио Олимпико (4:0).

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "трех львов" Джордан Хендерсон, которому в этом матче удалось провести дебютный мяч за сборную своей страны, прокомментировал выступление своей команды в отчетный вечер: "Это очень важно на турнирах. Ты уезжаешь надолго, при этом некоторые футболисты играют меньше, чем им хотелось бы. Парни, которые играют мало, держатся потрясающе. Вы же видите, как мы празднуем голы.

Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть также в ближайшие дни, в среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал", — подытожил футболист.

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии будет противостоять Дании. Игра состоится уже 7 июля, и пройдет на поле стадиона Уэмбли в Лондоне. Начало в 22:00 по киевскому времени.