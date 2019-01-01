Магуайр: Не хочу никому портить настроение, но Англия не собираемся на этом останавливаться

Защитник сборной Англии прокомментировал выход его команды в следующий раунд Евро-2020.

Гарри Магуайр, Getty Images

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы-2020 сборная Англии сумела уверенно обыграть (4:0) национальную команду Украины, благодаря чему пробилась в следующий раунд состязаний.

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

После финального свистка защитник "трех львов" Гарри Магуайр, на счету которого был оказался второй гол коллектива Саутгейта в отчетном поединке, прокомментировал выступление своей команды: "Прекрасное ощущение: второй раз подряд выйти в полуфинал на крупном турнире — это серьезное достижение. Я не хочу никому портить настроение, но мы не собираемся на этом останавливаться. Впереди еще один важный матч, и мы хотим на этот раз пройти дальше.

Мы хотели лучше использовать свои стандарты, до сих пор мы на этом турнире со стандартов не забивали, а сегодня забили дважды: я и Джордан Хендерсон. Люк Шоу отлично подавал, а я хорошо попал и сразу понял, что это гол. Забивать очень приятно, но все-таки главное, что мы выиграли", — подытожил футболист.

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии будет противостоять Дании. Игра состоится уже 7 июля, и пройдет на поле стадиона Уэмбли в Лондоне. Начало в 22:00 по киевскому времени.