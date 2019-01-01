3 Июл
22:00
Украина
УКР
0
Англия
АНГ
4
6 Июл
22:00
Италия
ИТА
Испания
ИСП
7 Июл
21:00
Англия
АНГ
Дания
ДАН

Магуайр: Не хочу никому портить настроение, но Англия не собираемся на этом останавливаться

Защитник сборной Англии прокомментировал выход его команды в следующий раунд Евро-2020.

Гарри Магуайр, Getty Images
Гарри Магуайр, Getty Images

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы-2020 сборная Англии сумела уверенно обыграть (4:0) национальную команду Украины, благодаря чему пробилась в следующий раунд состязаний.

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

После финального свистка защитник "трех львов" Гарри Магуайр, на счету которого был оказался второй гол коллектива Саутгейта в отчетном поединке, прокомментировал выступление своей команды: "Прекрасное ощущение: второй раз подряд выйти в полуфинал на крупном турнире — это серьезное достижение. Я не хочу никому портить настроение, но мы не собираемся на этом останавливаться. Впереди еще один важный матч, и мы хотим на этот раз пройти дальше.

Мы хотели лучше использовать свои стандарты, до сих пор мы на этом турнире со стандартов не забивали, а сегодня забили дважды: я и Джордан Хендерсон. Люк Шоу отлично подавал, а я хорошо попал и сразу понял, что это гол. Забивать очень приятно, но все-таки главное, что мы выиграли", — подытожил футболист.

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии будет противостоять Дании. Игра состоится уже 7 июля, и пройдет на поле стадиона Уэмбли в Лондоне. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2