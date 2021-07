Голы Инсинье и Дольберга — среди претендентов на звание лучшего в четвертьфиналах Евро

Стали известны авторы лучших голов четвертьфинальных матчей чемпионата Европы.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола по итогам четвертьфинальных матчей Евро-2020.

В число претендентов на награду попали сразу два игрока сборной Италии — Лоренцо Инсинье и Николо Баррела, которые забили в ворота Бельгии (2:1), а также забитые мячи в исполнении датского форварда Каспера Дольберга и чешского нападающего Патрика Шика, матч которых закончился победой Дании (2:1).

⚽️ Your Goal of the Round?



🇮🇹 Lorenzo Insigne: Belgium v ITALY

🇩🇰 Kasper Dolberg: Czech Republic v DENMARK

🇮🇹 Nicolò Barella: Belgium v ITALY

🇨🇿 Patrik Schick: CZECH REPUBLIC v Denmark@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/s4JIvvNdVr