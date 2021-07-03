Голы Инсинье и Дольберга — среди претендентов на звание лучшего в четвертьфиналах Евро
Стали известны авторы лучших голов четвертьфинальных матчей чемпионата Европы.
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола по итогам четвертьфинальных матчей Евро-2020.
В число претендентов на награду попали сразу два игрока сборной Италии — Лоренцо Инсинье и Николо Баррела, которые забили в ворота Бельгии (2:1), а также забитые мячи в исполнении датского форварда Каспера Дольберга и чешского нападающего Патрика Шика, матч которых закончился победой Дании (2:1).
⚽️ Your Goal of the Round?— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021
🇮🇹 Lorenzo Insigne: Belgium v ITALY
🇩🇰 Kasper Dolberg: Czech Republic v DENMARK
🇮🇹 Nicolò Barella: Belgium v ITALY
🇨🇿 Patrik Schick: CZECH REPUBLIC v Denmark@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/s4JIvvNdVr
Напомним, в полуфиналах Евро-2020 сборная Италии встретится с Испанией, а Англия поспорит за путевку в финал с Данией. Игры пройдут 6 и 7 июля соответственно.
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