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Голы Инсинье и Дольберга — среди претендентов на звание лучшего в четвертьфиналах Евро

Стали известны авторы лучших голов четвертьфинальных матчей чемпионата Европы.

Николо Барелла (слева), Getty Images
Николо Барелла (слева), Getty Images

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола по итогам четвертьфинальных матчей Евро-2020.

В число претендентов на награду попали сразу два игрока сборной Италии — Лоренцо Инсинье и Николо Баррела, которые забили в ворота Бельгии (2:1), а также забитые мячи в исполнении датского форварда Каспера Дольберга и чешского нападающего Патрика Шика, матч которых закончился победой Дании (2:1).

 

 

Напомним, в полуфиналах Евро-2020 сборная Италии встретится с Испанией, а Англия поспорит за путевку в финал с Данией. Игры пройдут 6 и 7 июля соответственно.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2