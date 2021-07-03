Голы Инсинье и Дольберга — среди претендентов на звание лучшего в четвертьфиналах Евро

Стали известны авторы лучших голов четвертьфинальных матчей чемпионата Европы.

Николо Барелла (слева), Getty Images

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола по итогам четвертьфинальных матчей Евро-2020.

В число претендентов на награду попали сразу два игрока сборной Италии — Лоренцо Инсинье и Николо Баррела, которые забили в ворота Бельгии (2:1), а также забитые мячи в исполнении датского форварда Каспера Дольберга и чешского нападающего Патрика Шика, матч которых закончился победой Дании (2:1).

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🇮🇹 Lorenzo Insigne: Belgium v ITALY

🇩🇰 Kasper Dolberg: Czech Republic v DENMARK

🇮🇹 Nicolò Barella: Belgium v ITALY

🇨🇿 Patrik Schick: CZECH REPUBLIC v Denmark@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/s4JIvvNdVr — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

Напомним, в полуфиналах Евро-2020 сборная Италии встретится с Испанией, а Англия поспорит за путевку в финал с Данией. Игры пройдут 6 и 7 июля соответственно.