Италия — Испания: где смотреть матч Евро-2020

Где смотреть матч чемпионата Европы между Италией и Испанией.

Испания — Италия, Getty Images

В рамках полуфинала чемпионата Европы-2020 сборная Италии 6 июля сыграет против сборной Испании. В этом поединке будет решаться судьба путевки в финал.

Где смотреть Италия — Испания

В прямом эфире матч покажут телеканалы Украина и Футбол 1/2/3. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Италия — Испания, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет 34-я встреча этих сборных между собой (девять побед сборной Италии, 14 ничьих, десять побед испанцев).

Что говорили перед матчем?

Cерхио Бускетс, полузащитник сборной Испании:

"В матче против Испании Италия захочет забрать мяч себе, и, по моему мнению, они вполне способны это сделать. У них есть очень хорошие игроки: Жоржиньо, Верратти, Инсинье. Это первоклассные футболисты, которые любят играть с мячом в ногах. Мы знаем об этом, поэтому постараемся этого не допустить".

Федерико Кьеза, полузащитник сборной Италии:

"Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас больше динамики. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас схожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, оказывать высокий прессинг, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по-разному".