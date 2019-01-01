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Италия — Испания: где смотреть матч Евро-2020

Где смотреть матч чемпионата Европы между Италией и Испанией.

Испания — Италия, Getty Images
Испания — Италия, Getty Images

В рамках полуфинала чемпионата Европы-2020 сборная Италии 6 июля сыграет против сборной Испании. В этом поединке будет решаться судьба путевки в финал.

Где смотреть Италия — Испания

В прямом эфире матч покажут телеканалы Украина и Футбол 1/2/3. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Италия — Испания, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет 34-я встреча этих сборных между собой (девять побед сборной Италии, 14 ничьих, десять побед испанцев).

Что говорили перед матчем?

Cерхио Бускетс, полузащитник сборной Испании:

"В матче против Испании Италия захочет забрать мяч себе, и, по моему мнению, они вполне способны это сделать. У них есть очень хорошие игроки: Жоржиньо, Верратти, Инсинье. Это первоклассные футболисты, которые любят играть с мячом в ногах. Мы знаем об этом, поэтому постараемся этого не допустить".

Федерико Кьеза, полузащитник сборной Италии:

"Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас больше динамики. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас схожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, оказывать высокий прессинг, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по-разному".

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2