3 Июл
22:00
Украина
УКР
0
Англия
АНГ
4
6 Июл
22:00
Италия
ИТА
Испания
ИСП
7 Июл
21:00
Англия
АНГ
Дания
ДАН

Англия — Дания: где смотреть матч Евро-2020

Где смотреть матч чемпионата Европы между Англией и Данией.

Англия — Дания, Getty Images
Англия — Дания, Getty Images

В рамках полуфинала чемпионата Европы-2020 сборная Англии 7 июля сыграет против сборной Дании. В этом поединке будет решаться судьба путевки в финал.

Где смотреть Англия — Дания

В прямом эфире матч покажут телеканалы Украина и Футбол 1/2/3. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет 24-я встреча этих сборных между собой (13 побед сборной Англии, пять ничьих, пять побед датчан).

Что говорили перед матчем?

Капитан сборной Дании Симон Кьяер:

"Мы ставили перед собой задачу добраться до Уэмбли, но не буду лукавить, сейчас мы не собираемся на этом останавливаться, этого уже не достаточно. В данный момент нам надо как следует восстановиться после четвертьфинала, потому что нас ждет следующий важный матч".

"Мы будем сражаться за путевку в финал всеми силами, зубами и когтями. Я знаю, что Дания может играть еще лучше, поскольку в матче против Чехии мы давали сопернику слишком много пространства".

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Наша миссия сейчас состоит в том, чтобы на нас посмотрели юные игроки в возрасте 18-21 лет и решили, что надевать футболку сборной — большая честь для каждого. Нельзя описать важность данного процесса для следующих поколений, поэтому мы должны продолжать работать в данном направлении.

У нас был непростой матч в среду против Украины (4:0), поэтому сейчас важно хорошо восстановиться. Нам предстоит сыграть на Уэмбли — это одновременно прекрасно и ужасно, потому что это накладывает дополнительную ответственность за результат".

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2