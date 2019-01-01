Англия — Дания: где смотреть матч Евро-2020

Где смотреть матч чемпионата Европы между Англией и Данией.

Англия — Дания, Getty Images

В рамках полуфинала чемпионата Европы-2020 сборная Англии 7 июля сыграет против сборной Дании. В этом поединке будет решаться судьба путевки в финал.

Где смотреть Англия — Дания

В прямом эфире матч покажут телеканалы Украина и Футбол 1/2/3. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет 24-я встреча этих сборных между собой (13 побед сборной Англии, пять ничьих, пять побед датчан).

Что говорили перед матчем?

Капитан сборной Дании Симон Кьяер:

"Мы ставили перед собой задачу добраться до Уэмбли, но не буду лукавить, сейчас мы не собираемся на этом останавливаться, этого уже не достаточно. В данный момент нам надо как следует восстановиться после четвертьфинала, потому что нас ждет следующий важный матч".

"Мы будем сражаться за путевку в финал всеми силами, зубами и когтями. Я знаю, что Дания может играть еще лучше, поскольку в матче против Чехии мы давали сопернику слишком много пространства".

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Наша миссия сейчас состоит в том, чтобы на нас посмотрели юные игроки в возрасте 18-21 лет и решили, что надевать футболку сборной — большая честь для каждого. Нельзя описать важность данного процесса для следующих поколений, поэтому мы должны продолжать работать в данном направлении.

У нас был непростой матч в среду против Украины (4:0), поэтому сейчас важно хорошо восстановиться. Нам предстоит сыграть на Уэмбли — это одновременно прекрасно и ужасно, потому что это накладывает дополнительную ответственность за результат".