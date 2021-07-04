Роналду — лидер в борьбе за Золотую бутсу Евро-2020, несмотря на равенство с Шиком

Португалец может выиграть награду, хотя его сборная больше не участвует в турнире.

Криштиану Роналду, Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду является лидером в гонке за званием лучшего бомбардира текущего розыгрыша Евро-2020. Об этом сообщает AS со ссылкой на УЕФА.

У 36-летнего португальца на счету 5 забитых мячей, 3 из которых — с пенальти. Несмотря на то, что у форварда сборной Чехии Патрика Шика аналогичное количество голов (5), один из которых он записал на свой счет благодаря реализованному пенальти, именно Роналду завоюет Золотую бутсу турнира, если ближайшие преследователи не опередят его в оставшихся матчах Евро-2020.

Дело в том, что Роналду опережает Шика из-за одной результативной передачи, которой он отметился на Диогу Жоту в матче группового этапа чемпионата Европы против Германии. Как Португалия, так и Чехия, уже вылетели с турнира, поэтому Криштиану и Патрику не удастся улучшить свои показатели результативности.

На данном этапе Роналду могут опередить Рахим Стерлинг (Англия), Харри Кейн (Англия) и Каспер Дольберг (Дания), чьи команды по-прежнему участвуют в турнире. У всех них по три гола на Евро-2020.

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