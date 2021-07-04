3 Июл
22:00
Украина
УКР
0
Англия
АНГ
4
6 Июл
22:00
Италия
ИТА
Испания
ИСП
7 Июл
21:00
Англия
АНГ
Дания
ДАН

Роналду — лидер в борьбе за Золотую бутсу Евро-2020, несмотря на равенство с Шиком

Португалец может выиграть награду, хотя его сборная больше не участвует в турнире.

Криштиану Роналду, Getty Images
Криштиану Роналду, Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду является лидером в гонке за званием лучшего бомбардира текущего розыгрыша Евро-2020. Об этом сообщает AS со ссылкой на УЕФА.

У 36-летнего португальца на счету 5 забитых мячей, 3 из которых — с пенальти. Несмотря на то, что у форварда сборной Чехии Патрика Шика аналогичное количество голов (5), один из которых он записал на свой счет благодаря реализованному пенальти, именно Роналду завоюет Золотую бутсу турнира, если ближайшие преследователи не опередят его в оставшихся матчах Евро-2020.

Дело в том, что Роналду опережает Шика из-за одной результативной передачи, которой он отметился на Диогу Жоту в матче группового этапа чемпионата Европы против Германии. Как Португалия, так и Чехия, уже вылетели с турнира, поэтому Криштиану и Патрику не удастся улучшить свои показатели результативности.

На данном этапе Роналду могут опередить Рахим Стерлинг (Англия), Харри Кейн (Англия) и Каспер Дольберг (Дания), чьи команды по-прежнему участвуют в турнире. У всех них по три гола на Евро-2020.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2