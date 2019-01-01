Шевченко: Я благодарен болельщикам за такую поддержку

Наставник сборной Украины — о вылете своей команды с Евро-2020 на стадии 1/4 финала.

Андрей Шевченко, Getty Images

Сборная Украины не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы-2020, уступив национальной команде Англии в противостоянии на поле римского Стадио Олимпико на стадии 1/4 финала (0:4).

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

Главный тренер сборной Украины поблагодарил болельщиков после прибытия команды в Киев.

"Я благодарен вам за такую поддержку. Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на игры. Мы благодарим всех, кто приехал поддержать команду, всех, кто болел в Украине".

"Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. И я хочу поблагодарить ребят за ту самоотдачу, за то желание и за тот футбол, который они показали", — приводит слова Шевченко UA:Перший.

Таким образом, сборная Украины была вынужден сложить полномочия в борьбе за трофей Евро-2020, а Англия на следующей стадии сыграет против Дании. Матч пройдет в Лондоне 7 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.