Павелко: Спасибо за Евро-2020! Новые победы впереди!

Президент УАФ — о вылете сборной Украины с Евро-2020 на стадии 1/4 финала.

Андрей Павелко, УАФ

Сборная Украины не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы-2020, уступив национальной команде Англии в противостоянии на поле римского Стадио Олимпико на стадии 1/4 финала (0:4).

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

"Мы, более чем 40 миллионов граждан нашего государства и миллионы земляков из Румынии, Нидерландов, Великобритании, Италии, а также Португалии, Сербии, Люксембурга, Литвы и многих других стран по всему миру, вместе прошли этот незабываемый путь от первого матча отбора Евро -2020 против действующего чемпиона континента, сборной Португалии, до финального свистка в поединке 1/4 финала турнира".

"В течение этих почти двух лет мы были одним целым, а наши сине-желтые сердца бились в одном ритме со сборной, в едином звучании с вечными оберегами нашего государства — "Слава Украине!", "Героям слава!". И мы остаемся одним целым! Потому что все мы частью единой и неделимой Украины! С Крымом, Донецком, Луганском, моим родным Днепром, Львовом, Ужгородом, Киевом, Одессой и всеми нашими городами и селами. По карте новой формы сборной, которая стала самой популярной на этом чемпионате Европы".

"Спасибо за Евро-2020! Новые победы впереди! Спасибо за незабываемые эмоции!" — приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.

Таким образом, сборная Украины была вынуждена сложить полномочия в борьбе за трофей Евро-2020, а Англия на следующей стадии сыграет против Дании. Матч пройдет в Лондоне 7 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.