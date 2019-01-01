Ярмоленко: Сборная Украины всегда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции

Украинский вингер — о вылете своей команды с Евро-2020 на стадии 1/4 финала.

Андрей Ярмоленко, Getty Images

Сборная Украины не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы-2020, уступив национальной команде Англии в противостоянии на поле римского Стадио Олимпико на стадии 1/4 финала (0:4).

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

"Наше путешествие на Евро завершилась. В каждом матче вся команда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции. Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее", — написал Ярмоленко в своем Instagram.



​Таким образом, сборная Украины была вынуждена сложить полномочия в борьбе за трофей Евро-2020, а Англия на следующей стадии сыграет против Дании. Матч пройдет в Лондоне 7 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.