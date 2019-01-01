Степаненко: Столько слов поддержки после поражения не получал никогда

Украинский хавбек — о вылете своей команды с Евро-2020 на стадии 1/4 финала.

Тарас Степаненко, Getty Images

Сборная Украины не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы-2020, уступив национальной команде Англии в противостоянии на поле римского Стадио Олимпико на стадии 1/4 финала (0:4).

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

Опорный полузащитник украинской команды Тарас Степаненко поделился эмоциями от вылета с Евро-2020.

"Спектр эмоций, что был пережит за последний месяц, чрезвычайно широк. Были радость и боль, смех и слезы, воодушевление и разочарование".

"Но главное, что осталось – это огромная благодарность. Благодарность болельщикам за то, что пережили все эти эмоции вместе с нами".

"Столько слов поддержки после поражения команды я еще не получал никогда. Спасибо вам за это. Сегодня мы с вами единая и дружная футбольная семья", — написал Степаненко в своем Instagram.

​Таким образом, сборная Украины была вынуждена сложить полномочия в борьбе за трофей Евро-2020, а Англия на следующей стадии сыграет против Дании. Матч пройдет в Лондоне 7 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.