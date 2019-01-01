Моуриньо: Англии будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины

Португальский специалист высказался о победе Англии над Украиной.

Жозе Моуриньо, Getty Images

Сборная Украины не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы-2020, уступив национальной команде Англии в противостоянии на поле римского Стадио Олимпико на стадии 1/4 финала (0:4).

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сборная Англии против Украины было очень легко. Слишком легко. Конечно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу, но, как я изначально и думал, проблем тут и не должно было возникнуть".

"Англия всегда вела игру и могла победить со счетом 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций. И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно", — приводит слова Моуриньо The Sun.

​Таким образом, сборная Украины была вынуждена сложить полномочия в борьбе за трофей Евро-2020, а Англия на следующей стадии сыграет против Дании. Матч пройдет в Лондоне 7 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.