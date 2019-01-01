Зинченко: Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше

Украинский полузащитник — о вылете своей команды с Евро-2020 на стадии 1/4 финала.

Александр Зинченко, Getty Images

Сборная Украины не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы-2020, уступив национальной команде Англии в противостоянии на поле римского Стадио Олимпико на стадии 1/4 финала (0:4).

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями от выхода своей команды в четвертьфинал Евро-2020, что "желто-синим" удалось совершить впервые в своей истории.

"Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди".

"Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты".

"Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое", — заявил Зинченко в программе Футбол NEWS.

​Таким образом, сборная Украины была вынуждена сложить полномочия в борьбе за трофей Евро-2020, а Англия на следующей стадии сыграет против Дании. Матч пройдет в Лондоне 7 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.