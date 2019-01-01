Разгром на НСК Олимпийский, драматичные серии пенальти: история противостояний Испании и Италии

Накануне полуфинала чемпионата Европы-2020, Football.ua вспоминает наиболее яркие фрагменты взаимоотношений Италии и Испании образца последних лет.

Хорди Альба, Getty Images

Накануне ожидаемой битвы между Испанией и Италией, классическим противостоянием на уровне сборных в этом столетии, предлагаем вам вспомнить все поединки "фурии рохи" и "скуадры адзурры" на международных турнирах начиная с Евро-2008. Удивительно, но начиная с того форума в Австрии и Швейцарии жребий непременно сводит эти команды вместе на чемпионатах Европы, причем на разных стадиях!

Испания — Италия — 0:0, 4:2 по пенальти, 1/4 финала Евро-2008

Поединок, который многие считают точкой отсчета великолепной сборной Испании рубежа десятилетий XXI века. И эти предположения не слишком далеки от правды! Вылет от итальянцев в четвертьфинале австро-швейцарского чемпионата Европы мог оставить очередной болезненный рубец на сердцах игроков и болельщиков "красной фурии", и, кто знает, может, последующих триумфов на чемпионате мира в ЮАР и нашем Евро могло и не быть.

Исход той дуэли решился в напряженной серии одиннадцатиметровых. Даниэле де Росси и Антонио ди Натале свои попытки не реализовали, а вот у испанцев промахнулся лишь Даниэль Гуиса.

Испания: Касильяс, Капдевила, ﻿Пуйоль, Марчена, Рамос, ﻿Сильва, Хави (Фабрегас, 60), Сенна﻿, Иньеста (Касорла, 59), Торрес (Гуиса﻿, 85), Вилья

Тренер: Луис Арагонес

Италия: Буффон, Гроссо, Кьеллини, Пануччи, Дзамбротта, Амброзини, Де Росси, Перротта (Каморанези, 58), Аквилани (Дель Пьеро, 108), Кассано (Ди Натале, 75), Тони

Тренер: Роберто Донадони

Испания — Италия — 4:0, финал Евро-2012

На Евро-2012, состоявшемся на полях Польши и Украины, сборная Италии несколько неожиданно сумела дошагать до решающего матча в Киеве, по пути прихлопнув крепких англичан и немцев. Великое поколение сборной Испании же доживало свои последние деньки господства на мировой и европейской аренах, а ее мажорным аккордом стал тот самый памятный разгром "скуадры адзурры" на НСК Олимпийский.

Уже на 14 минуте Давид Сильва открыл счет после передачи от Сеска Фабрегаса, затем ближе к перерыву Хави вывел Жорди Альбу на свидание с ДжиДжи Буффоном, ну а во второй половине встречи испанцы завершили начатое, добив обескровленного соперника в самой концовке.

Голы: Давид Сильва (14), Альба (41), Торрес (84), Мата (88)

Испания: Касильяс, Пике, Иньеста (Мата, 86), Хави, Фабрегас (Торрес, 75), Алонсо, Рамос, Бускетс, Арбелоа, Альба, Сильва (Педро, 59)

Тренер: Висенте дель Боске

Италия: Буффон, Кьеллини (Бальцаретти, 21), Абате, Маркизио, Балотелли, Кассано (Ди Натале, 46), Бардзальи, де Росси, Монтоливо (Мотта, 57), Бонуччи, Пирло

Тренер: Чезаре Пранделли

Испания — Италия — 0:0, 7:6 по пенальти, полуфинал Кубка Конфедераций-2013

Финал чемпионата Европы позволил обоим участником того поединка принять участие в традиционном Кубке Конфедераций, ныне канувшем в небытие.

Пути "фурии" и "скуадры" пересеклись на стадии полуфинала, где все, как и в четвертьфинале Евро-2008, решилось в напряженной и эмоциональной серии пенальти. Команды нанесли суммарные 14 ударов с "точки", причем не промахивались вплоть до последних ударов, один из которых запорол защитник итальянцев Леонардо Бонуччи.

Испания: Касильяс, Арбелоа, Рамос, Пике, Альба, Бускетс, Хави, Иньеста, Сильва (Навас, 53), Педро (Мата, 79), Торрес (Хави Мартинес, 94).

Италия: Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Бардзальи (Монтоливо, 46), Маджо, де Росси, Кандрева, Пирло, Маркизио (Аквилани, 80), Джаккерини, Джилардино (Джовинко, 91).

Италия — Испания — 2:0, 1/8 финала Евро-2016

Добыть вожделенную победу над "красной фурией" Италии удалось лишь на Евро-2016, где безумно симпатичная команда Антонио Конте практически не оставила сопернику шансов, довольно уверенно одолев подопечных Висенте дель Боске.

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо, Флоренци (Дармиан, 85), Пароло, Де Росси (Мотта, 54), Джаккерини, Пелле, Эдер (Инсинье, 82)

Тренер: Антонио Конте

Испания: Де Хеа, Хуанфран, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Фабрегас, Сильва, Нолито (Адурис, 46, Педро, 82), Мората (Лукас Васкес, 71)

Тренер: Висенте дель Боске

Голы: Кьеллини (33), Пелле (90)