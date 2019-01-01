Аспиликуэта: Кандидат на Золотой мяч? Ха-ха, эта история не обо мне

Защитник сборной Испании прокомментировал выступления своей сборной.

Сезар Аспиликуэта в матче против Хорватии, Getty Images

Накануне противостояния в полуфинале чемпионата Европы-2020 против сборной Италии, защитник национальной команды Испании Сезар Аспиликуэта рассказал о настроениях в лагере "Фурии Роха" и своем впечатлении от уже сыгранных матчей данного турнира.

"Забавно, но в каждой оставшейся на турнире сборной есть игрок Челси (Жоржиньо и Эмерсон из Италии, Кристенсен из Дании, Маунт, Чилвелл, Джеймс — Англия — ред.). Наша недавняя победа в Лиге чемпионов УЕФА была прекрасной, но теперь перед нами стоит куда больший вызов.

Если сравнивать Жоржиньо и Бускетса в составе нашей сборной, то могу сказать, что это два великих игрока, которые прекрасно действуют на коротких дистанциях: умные, хладнокровные, прекрасно оценивающие пространство.

Жоржиньо — великий футболист, очень важный для игры Италии. Ему нравится быть в контакте с мячом, контролировать игру, он умен. Чем меньше будем давать ему пространства, тем больше у нас шансов контролировать игру.

Его также окружают классные игроки, и нам нужно будет найти коллективное решение против их активности. Мне повезло, что я могу одновременно наслаждаться и игрой Жоржиньо в Челси, и игрой Серхио в национальной сборной. Надеюсь, мы сможем контролировать матч во вторник: в этом нам должно помочь присутствие Бускеста на поле.

Итальянцы очень хорошо прошли предыдущие матчи на турнире и квалификации к нему. У них длинная серия игр, в которых они пропустили очень мало голов. Вполне возможно, что мы видим Италию, которая хочет больше навязывать себя, которая хочет больше контролировать мяч. Ее стиль немного изменился, и она сейчас очень опасна. Результаты Италии на Евро — отражение того, чем они занимались последнее время.

С тех пор, как я начал играть на юношеском уровне, у сборной Испании была одна и та же ДНК: контроль игры, комбинации. Кроме того, когда я впервые попал в сборную своего возраста в 15 лет, я делал все тоже самое, как и сейчас во "взрослой" команде. Так что, всегда наступает момент, когда вы чувствуете, что переживали это раньше. Как будто вы знаете, каково это быть на турнире.

Однако, у каждого тренера есть свои особенности, и Луис Энрике хочет большей интенсивности, мы стали более агрессивны. Мы здесь играем с той интенсивностью, которая ему нравится.

Мне пришлось адаптироваться под такой стиль, без сомнений. Когда я был маленьким, я больше играл вингером. В молодежных командах Испании стиль отличался от стиля Осасуны, за которую я выступал: больше контроля мяча. Когда я приехал в Марсель, все было по-другому, а чуть позднее Челси снова стал для меня другим уровнем.

Когда мне позвонили вернуться в сборную Испании в мае, я был в отъезде, но я помнил опыт выступлений 2018-го года, поэтому был готов как можно быстрее адаптироваться к идеям тренера. Долго ждал шанса, который он дал мне в третьей игре.

Чемпионат мира-2018 был не очень хорошим турниром для нас, после чего мы начали реконструкцию, чему способствовало качество молодых игроков, многие из которых являются чемпионами Европы на молодежном уровне. Они также получают большие роли в своих клубах и пробивают себе путь в национальную команду.

Это правда, что у нас не было хорошего старта на Евро с точки зрения результатов. Игры, наше доминирование в них, не приводили к результатам. Я считаю, что команда проделывает невероятную работу. Это правда, что за 10 минут до дополнительного времени с Хорватией игра была полностью под нашим контролем.

Мы должны были лучше защищаться, но мы потеряли мяч. Мы вернулись уже в дополнительное время, вынудили соперников больше уставать, что позволило нам контролировать игру. У нас есть амбиции и надежды, которые подпитываются целой страной. Мы знаем, что, когда вы выходите на этот этап против такой команды, как Италия, вы должны заботиться о каждой детали.

Обратный путь из Санкт-Петербурга был немного дольше обычного. Мы вернулись сюда в шесть, семь утра. Утром немного отдохнули, пообедали, потом потренировались. В матчах против Хорватии и Швейцарии мы увидели, что игроки, которые выходят на поле, могут все равно способны давать результат, даже под большими нагрузками.

Что касается критики Альваро Мораты, то к нападающим всегда предъявляется больше требований. Альваро проделывает потрясающую работу для команды: он первым встречает соперников в обороне, что позволяет нам всем продвигаться дальше. Он уже забил свои голы, и в дальнейшем их будет еще больше. Он всегда ищет мяч, работает, никогда не перестает искать шансы.

Мы полностью верим в него. Черта, которую перешагнули отдельные фанаты, угрожая жизни игрока, невероятна. Трудно поверить, что мы достигли этой точки. Я этого не понимаю.

В Англии мы много работали над этим: был бойкот социальных сетей, и эти платформы должны принять меры, чтобы искоренить этот тип поведения. Я не могу себе представить, что люди пишут то, что пишут. Многие люди прячутся за вымышленными именами и безнаказанно пишут все, что им нравится.

Говорят, что футбол возвращается домой (Football’s coming home — традиционная песня английских фанатов). Я уже и не знаю, сколько раз я играл на Уэмбли, там были финалы (четыре финала Кубка Англии, два финала Кубка Лиги — ред.), полуфиналы, матчи против "шпор", когда они там ждали окончания реконструкции своего стадиона, Испания против Англии. Для меня это особенное.

Я прожил в Англии девять лет, и это точно будет мое возвращение домой. Севилья была уникальной, поскольку я фактически играл дома по ходу турнира. Моя семья не могла поехать в Санкт-Петербург. Но в Лондоне смогут присутствовать. Моя старшая дочь — большая фанатка футбола. Они поедут, и, надеюсь, испанцы в Лондоне тоже смогут приехать, и посмотреть на нашу игру", — подытожил футболист.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.