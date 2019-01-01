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Кьеза: У Италии и Испании схожая футбольная идеология

Форвард сборной Италии рассказал о процессе подготовки к игре против Испании.

Федерико Кьеза, Getty Images
Федерико Кьеза, Getty Images

Накануне противостояния против сборной Испании в рамках полуфинала чемпионата Европы-2020, нападающий национальной команды Италии Федерико Кьеза рассказал об атмосфере внутри "Скуадры Адзурры", а также оценил игру соперников на предыдущих этапах.

"Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас больше динамики. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас схожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, оказывать высокий прессинг, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по-разному.

Мне очень жаль Спинаццолу. Он ярко проводил Евро-2020 и был для нас важным игроком. Нам всем очень жаль, так как мы все в сборной как братья, а терять брата скверно. В переносном смысле слова. Желаю ему скорого восстановления. Пусть лечится, а мы постараемся принести ему радость, дойдя до финала и добившись что-то серьезного.

Мы уже успели перекинуться парой слов с Альваро Моратой. Поздравили друг друга с голами и определенное еще поздороваемся перед игрой. Мне нравится его игра. Когда я пришел в прошедшем сезоне в Ювентус, он помог мне влиться в коллектив. Будет здорово повидаться с ним в полуфинале", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Италия — Испания состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2