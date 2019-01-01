Кьеза: У Италии и Испании схожая футбольная идеология

Форвард сборной Италии рассказал о процессе подготовки к игре против Испании.

Федерико Кьеза, Getty Images

Накануне противостояния против сборной Испании в рамках полуфинала чемпионата Европы-2020, нападающий национальной команды Италии Федерико Кьеза рассказал об атмосфере внутри "Скуадры Адзурры", а также оценил игру соперников на предыдущих этапах.

"Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас больше динамики. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас схожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, оказывать высокий прессинг, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по-разному.

Мне очень жаль Спинаццолу. Он ярко проводил Евро-2020 и был для нас важным игроком. Нам всем очень жаль, так как мы все в сборной как братья, а терять брата скверно. В переносном смысле слова. Желаю ему скорого восстановления. Пусть лечится, а мы постараемся принести ему радость, дойдя до финала и добившись что-то серьезного.

Мы уже успели перекинуться парой слов с Альваро Моратой. Поздравили друг друга с голами и определенное еще поздороваемся перед игрой. Мне нравится его игра. Когда я пришел в прошедшем сезоне в Ювентус, он помог мне влиться в коллектив. Будет здорово повидаться с ним в полуфинале", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Италия — Испания состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.