Оярсабаль — о матче против Италии: На тренировках дополнительно отрабатываем удары для серии пенальти

Форвард сборной Испании рассказал о процессе подготовки к игре против Италии.

Микель Оярсабаль, Getty Images

Сборная Испании проводит заключительный этап подготовки к полуфинальной игре чемпионата Европы-2020 против национальной команды Италии.

По завершении очередной порции тренировочных занятий под руководством Луиса Энрике, нападающий "Фурии Роха" Микель Оярсабаль, на счету которого авторство последнего точного удара в серии послематчевых пенальти против Швейцарии (1:1, 3:1 – по пен.), рассказал о настроения внутри его сборной накануне ответственной игры.

"Если мы будем играть также, как и в последних матчах, мы сможем обыграть любого. Нам просто нужно доверять нашему представлению о футболе.

В составе сборной Италии есть прекрасные игроки, и это будет очень сложная игра. Они уже показали свой уровень, и мы знаем, что они переживают прекрасный момент. Но то же самое можно сказать и о нас.

Мы изучаем варианты и с серией пенальти, поэтому дополнительно оттачиваем удары с "точки" на тренировке. Уверен, что соперники занимаются тем же самым. Кто-то говорит, что это лотерея — это не так, за этим стоит очень много работы", — резюмировал футболист.

Напомним, что матч Италия — Испания состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.