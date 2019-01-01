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Оярсабаль — о матче против Италии: На тренировках дополнительно отрабатываем удары для серии пенальти

Форвард сборной Испании рассказал о процессе подготовки к игре против Италии.

Микель Оярсабаль, Getty Images
Микель Оярсабаль, Getty Images

Сборная Испании проводит заключительный этап подготовки к полуфинальной игре чемпионата Европы-2020 против национальной команды Италии.

По завершении очередной порции тренировочных занятий под руководством Луиса Энрике, нападающий "Фурии Роха" Микель Оярсабаль, на счету которого авторство последнего точного удара в серии послематчевых пенальти против Швейцарии (1:1, 3:1 – по пен.), рассказал о настроения внутри его сборной накануне ответственной игры.

"Если мы будем играть также, как и в последних матчах, мы сможем обыграть любого. Нам просто нужно доверять нашему представлению о футболе.

В составе сборной Италии есть прекрасные игроки, и это будет очень сложная игра. Они уже показали свой уровень, и мы знаем, что они переживают прекрасный момент. Но то же самое можно сказать и о нас.

Мы изучаем варианты и с серией пенальти, поэтому дополнительно оттачиваем удары с "точки" на тренировке. Уверен, что соперники занимаются тем же самым. Кто-то говорит, что это лотерея — это не так, за этим стоит очень много работы", — резюмировал футболист.

Напомним, что матч Италия — Испания состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2