Саутгейт: Пора заканчивать с вылетами в полуфиналах

Наставник сборной Англии намерен выйти в финал Евро-2020 вместе со своей командой.

Гарет Саутгейт, Getty Images

Сборная Англии на данный момент продолжает подготовку к полуфинальному поединку чемпионата Европы-2020 против национальной команды Уэмбли, а после очередного тренировочного занятия на общение с журналистами пришел главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт.

Ключевой идеей комментариев специалиста относительно предстоящей игры была убежденность в том, что его команде наконец-то удастся прервать неудачную серию, согласно которой Англия проиграла во всех четырех полуфинальных поединках на крупных международных форумах, после триумфа на чемпионате мира-1966.

"Мы уже сумели пройти через настолько много препятствий, что мне кажется, что моя команда воспримет следующий матч лишь как очередное из них. Меня волнует лишь то, что мы не сможем быть полностью удовлетворены нашей игрой, если уступим в полуфинале в очередной раз, хотя до этого играли в достаточно неплохой футбол.

После вылета от Хорватии в полуфинале прошлого чемпионата мира, наша команда испытывала исключительно разочарование. На текущем турнире мы вновь оказались на данной стадии, но это уже не будет считать достойным результатом, если не сделать следующий шаг. Считаю, что это не является для нас какой-то проблемой — наоборот, хорошо, что мы настолько подняли планку.

Наша миссия сейчас состоит в том, чтобы на нас посмотрели юные игроки в возрасте 18-21 лет и решили, что надевать футболку сборной — большая честь для каждого. Нельзя описать важность данного процесса для следующих поколений, поэтому мы должны продолжать работать в данном направлении.

У нас был непростой матч в среду против Украины (4:0), поэтому сейчас важно хорошо восстановиться. Нам предстоит сыграть на Уэмбли — это одновременно прекрасно и ужасно, потому что это накладывает дополнительную ответственность за результат", — подытожил наставник.

Напомним, что матч Англия — Дания состоится 7 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.