Кьер: Просто сыграть на Уэмбли для Дании не достаточно

Капитан сборной Дании поведал о задачах, стоящих перед командой.

Симон Кьер, Getty Images

Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, где сыграет против английской команды, но на уже достигнутом скандинавы останавливаться не собираются.

"Мы ставили перед собой задачу добраться до Уэмбли, но не буду лукавить, сейчас мы не собираемся на этом останавливаться, этого уже не достаточно, – цитирует Симона Кьера официальный сайт УЕФА. – В данный момент нам надо как следует восстановиться после четвертьфинала, потому что нас ждет следующий важный матч".

"Мы будем сражаться за путевку в финал всеми силами, зубами и когтями. Я знаю, что Дания может играть еще лучше, поскольку в матче против Чехии мы давали сопернику слишком много пространства".

Матч 1/ 2 финала Евро-2020 Англия — Дания состоится в среду, 7 июля. Начало в 22:00 по киевскому времени.