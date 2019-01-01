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Бускетс: Для Испании большая честь иметь такого тренера, как Луис Энрике

Полузащитник прокомментировал обстановку внутри команды перед игрой против Италии.

Серхио Бускетс, Getty Images
Серхио Бускетс, Getty Images

Уже в скором времени сборной Испании предстоит пропусти ответственный поединок полуфинальной стадии чемпионата Европы-2020 против Италии, перед которым полузащитник "Фурии Роха" Серхио Бускетс рассказал журналистам о ситуации внутри команды, а также оценил тренерские качества Луиса Энрике.

"В матче против Испании Италия захочет забрать мяч себе, и, по моему мнению, они вполне способны это сделать. У них есть очень хорошие игроки: Жоржиньо, Верратти, Инсинье. Это первоклассные футболисты, которые любят играть с мячом в ногах. Мы знаем об этом, поэтому постараемся этого не допустить.

Путь в полуфинал был очень сложным. Футбол сильно изменился в последние годы, поэтому любой матч вызывает очень много трудностей. Все команды крайне трудолюбивы, имеют высокий уровень скаутинга и тренерского персонала. Да и сами игроки подросли в индивидуальном мастерстве: умственном, физическом и моральном планах.

Луис Энрике проделал с нами фантастическую работу. Редко можно увидеть топ-тренера, работающего со сборной, потому что обычно такие тренеры работают с командой в течение сезона.

Нам повезло, что он у нас есть. Луис Энрике развивает свою идею, работая со своей группой, с игроками, в которых верит, с большими амбициями, реализацию которых затем можно наблюдать на поле"— подытожил футболист.

Напомним, что матч Италия — Испания состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
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Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2