Бускетс: Для Испании большая честь иметь такого тренера, как Луис Энрике

Полузащитник прокомментировал обстановку внутри команды перед игрой против Италии.

Серхио Бускетс, Getty Images

Уже в скором времени сборной Испании предстоит пропусти ответственный поединок полуфинальной стадии чемпионата Европы-2020 против Италии, перед которым полузащитник "Фурии Роха" Серхио Бускетс рассказал журналистам о ситуации внутри команды, а также оценил тренерские качества Луиса Энрике.

"В матче против Испании Италия захочет забрать мяч себе, и, по моему мнению, они вполне способны это сделать. У них есть очень хорошие игроки: Жоржиньо, Верратти, Инсинье. Это первоклассные футболисты, которые любят играть с мячом в ногах. Мы знаем об этом, поэтому постараемся этого не допустить.

Путь в полуфинал был очень сложным. Футбол сильно изменился в последние годы, поэтому любой матч вызывает очень много трудностей. Все команды крайне трудолюбивы, имеют высокий уровень скаутинга и тренерского персонала. Да и сами игроки подросли в индивидуальном мастерстве: умственном, физическом и моральном планах.

Луис Энрике проделал с нами фантастическую работу. Редко можно увидеть топ-тренера, работающего со сборной, потому что обычно такие тренеры работают с командой в течение сезона.

Нам повезло, что он у нас есть. Луис Энрике развивает свою идею, работая со своей группой, с игроками, в которых верит, с большими амбициями, реализацию которых затем можно наблюдать на поле"— подытожил футболист.

Напомним, что матч Италия — Испания состоится 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.