Епіцентр та вболівальники фантастично зустріли збірну України в Борисполі (фото, відео)

Титульний партнер національної збірної України з футболу компанія "Епіцентр" організувала грандіозну зустріч футбольної збірної України після успіху на Євро-2020.

Українська команда під керівництвом Андрія Шевченка вперше в історії увійшла до вісімки найкращих команд Європи. У відповідь на історичний успіх збірної компанія "Епіцентр" за підтримки Української асоціації футболу та аеропорту “Бориспіль” організувала збір вболівальників для привітання футболістів та тренерського штабу.

На даху багаторівневого паркінгу аеропорту “Бориспіль” зібралися тисячі українців з національною символікою, які вітали збірну скандуванням та оплесками. До події також приєдналися відомі зірки української естради: лідер групи ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук та репер ЯрмаК, які разом із вболівальниками виконали на честь команди національний гімн країни.

Також до вашої уваги відео:

Головний тренер збірної Андрій Шевченко подякував вболівальникам за підтримку та теплу зустріч, а своїм підопічним — за самовідданість та характер. "Я вдячний вам за таку підтримку! Це було дуже важливо, коли ми виходили на ігри. Дякуємо всім, хто приїхав підтримати команду. Дякуємо всім, хто вболівав в Україні. Ми бачили та відчували вашу підтримку. Я хочу подякувати хлопцям за самовіддачу, бажання та футбол, які вони показали", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, українська команда пробилася до чвертьфіналу Євро-2020, перемігши збірну Швеції з рахунком 2:1. Вирішальний гол на останніх хвилинах додаткового часу забив український форвард Артем Довбик. Цей гол також увійшов в історію, як найбільш пізній переможний гол, забитий на Чемпіонатах Європи з футболу.

Мережа "Епіцентр" підтримувала збірну протягом всього відбіркового циклу та фінальної стадії турніру. Біля одного з торговельних центрів компанії в Києві була обладнана масштабна фан-зона, на якій за українську команду вболівали тисячі киян. Окрім того, Епіцентр записав пісню для збірної та запустив всеукраїнський флешмоб в підтримку команди.