Полуфинал Италия — Испания обслужит бригада арбитров из Германии
Па первый полуфинальный поединок Евро-2020 получил назначение Феликс Брых.
Феликс Брых, Getty Images
Поединок 1/ 2 финала Евро-2020 между сборными Италии и Испании рассудит бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом — сообщил официальный сайт УЕФА.
Как и в четвертьфинале Украина — Англия, Брыху будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп.
В роли видео ассистента арбитра выступит Марко Фриц, а помогать ему будут Кристиан Дингерт, Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт (все — Германия).
Матч Италия — Испания состоится во вторник, 6 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Комментарии
Загрузка...
06:07:2021
07:07:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021