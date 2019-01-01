Полуфинал Италия — Испания обслужит бригада арбитров из Германии

Па первый полуфинальный поединок Евро-2020 получил назначение Феликс Брых.

Феликс Брых, Getty Images

Поединок 1/ 2 финала Евро-2020 между сборными Италии и Испании рассудит бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом — сообщил официальный сайт УЕФА.

Как и в четвертьфинале Украина — Англия, Брыху будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп.

В роли видео ассистента арбитра выступит Марко Фриц, а помогать ему будут Кристиан Дингерт, Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт (все — Германия).

Матч Италия — Испания состоится во вторник, 6 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало в 22:00 по киевскому времени.