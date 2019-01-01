Матч Англия — Дания рассудит бригада арбитров из Нидерландов
На втором полуфинале будет работать бригада во главе с Данни Маккели.
Данни Маккели, Getty Images
Второй полуфинал Евро-2020 между сборными Англии и Дании поручено провести бригаде арбитров из Нидерландов — сообщил официальный сайт УЕФА.
Данни Маккели будут помогать его соотечественники Хессел Стегстра и Ян де Вриз.
А вот бригада видео ассистентов арбитра будет интернациональной: голландцу Полу ван Букелю будет помогать соотечественник Кевин Блом, немец Кристиан Гиттельманн и поляк Павел Гил.
Матч Англия — Дания состоится в среду, 7 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Комментарии
Загрузка...
06:07:2021
07:07:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021