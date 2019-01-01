Ты не можешь пропустить: битвы за финал Евро-2020

Football.ua вместе с партнером проекта, Hisense, рекомендуют своим читателям обратить внимание на поединки 1/2 финала чемпионата Европы.

Стадия 1/4 финала Евро-2020 подошла к концу, как и участие сборной Украины в турнире. Но на этом чемпионат Европы не заканчивается, ведь впереди решающие матчи за титул. До данной стадии добрались сборные Италии, Испании, Англии и Дании.

Уже стадия 1/2 финала турнира подарит нам два интереснейших противостояния. Вместе с партнером Hisense, Football.ua предлагает вам следить за матчами данной стадии чемпионата Европы.

Италия — Испания (22:00, суббота, 6 июля, Лондон)

Сборная Италии продолжает считаться одним из главных фаворитов турнира и теперь ей нужно подтвердить свой статус в матче с испанцами. В 1/4 финала подопечные Роберто Манчини сошлись с Бельгией и добились победы со счетом 2:1, показав отличный футбол и продемонстрировав превосходство над соперником по игре.

Сборная Испании, в свою очередь, встречалась со Швейцарией, которая стала одной из главных сенсаций турнира после того, как выбила действующего чемпиона мира — Францию. Швейцарцы дали настоящий бой и испанцам, и в этот раз дотянув игру до серии пенальти. Причем с конца второго тайма подопечные Петковича играли в меньшинстве, но в одиннадцатиметровых ударах оказались менее удачливыми.

Итальянцы выглядят намного предпочтительнее испанцев в данной встречи, но не стоит списывать со счетом команду Луиса Энрике — она готова дать бой любому сопернику и явно попытается удивить и поставить в неудобное положение сборную Италии посредством прессинга.

Англия — Дания (22:00, суббота, 7 июля, Лондон)

Сборная Англии попала в стадию 1/2 после крайне убедительной победы в поединке против Украины со счетом 4:0. Подопечные Гарета Саутгейта забили быстрый гол и довели счет до разгромного. Примечательно, что это был единственный матч Англии за пределами страны. И полуфинал, и потенциальный финал пройдут также на Уэмбли.

Сборная Дании же встречалась с Чехией, которая оставила за бортом турнира Нидерланды. Датчане в очередной раз показали, что вполне могут считаться топ-командой. Скандинавы всегда предлагают сопернику интенсивный футбол и довольно надежны в обороне, несмотря на пропущенные голы.

Очень интересно будет взглянуть на данный матч, ведь Англия по-прежнему ни от кого не пропускала на данном чемпионате Европы, хоть соперники и создавали моменты. Дания же одна из самых результативных команд турнира и только финны смогли уберечься от атакующей мощи датской команды.